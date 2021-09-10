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На Донбассе враг шпионил двумя беспилотниками

Пятница, 10 сентября 2021, 17:36
На Донбассе враг шпионил двумя беспилотниками
иллюстративное фото из открытых источников

С начала суток 10 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня и пролет двух беспилотников.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В районе Попасной Луганской области оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской и Донецкой области зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям наблюдательной миссии ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: войнаООСОРДЛО
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