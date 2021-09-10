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Разумков вдруге захворів на COVID-19

П'ятниця, 10 вересня 2021, 20:13
Разумков вдруге захворів на COVID-19

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що вдруге за рік заразився коронавірусом.

Джерело: Разумков у Facebook

Пряма мова Разумкова: "Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами - це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую.

Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей.

Тест виявив мене".

Деталі: Він повідомив, що перебуватиме на самоізоляції та деякий час працюватиме дистанційно. Також спікер запевнив, що почувається добре.

Нагадаємо: 11 листопада 2020 року Разумков отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Менш як місяць тому спікер заявив, що не вакцинувався, бо має антитіла після перенесеної CОVID-19.

Українська правда

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Теми: Разумков Дмитрокоронавірус
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