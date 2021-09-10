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Разумков второй раз заболел COVID-19

Пятница, 10 сентября 2021, 20:13
Разумков второй раз заболел COVID-19

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что второй раз за год заразился коронавирусом.

Источник: Разумков в Facebook

Прямая речь Разумкова: "Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую.

Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей.

Тест выявил меня".

Детали: Он сообщил, что будет находиться на самоизоляции и некоторое время будет работать дистанционно. Также спикер заверил, что чувствует себя хорошо.

Напомним: 11 ноября 2020 года Разумков получил положительный результат теста на Covid-19.

Менее месяца назад спикер заявил, что не вакцинировался, имея антитела после перенесенной CОVID-19.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрийкоронавирус
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