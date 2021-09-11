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У Кот-д'Івуарі розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Субота, 11 вересня 2021, 02:10
У Кот-д'Івуарі розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Військовий вертоліт зазнав аварії на півночі Кот-д'Івуару, в результаті чого загинули всі п'ять членів екіпажу.

Джерело: Reuters з посиланням на міністерство оборони країни

Деталі: Аварія сталася під час розвідувальної операції недалеко від кордону з Буркіна-Фасо.

Як зазначається, почалося розслідування, аби визначити причини трагедії.

Reuters пише, що прикордонні зони Кот-д'Івуару та Буркіна-Фасо перетворилися на гарячі точки відсутності безпеки в минулому році після кількох нападів бойовиків-ісламістів, які, як вважається, пов'язані з "Аль-Каїдою".

"Українська правда" в Threads

Теми: аварія
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