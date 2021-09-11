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В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет, экипаж погиб

Суббота, 11 сентября 2021, 02:10
В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет, экипаж погиб

Военный вертолет потерпел крушение на севере Кот-д'Ивуара, в результате чего погибли все пять членов экипажа.

Источник: Reuters со ссылкой на министерство обороны страны

Детали: Авария произошла во время разведывательной операции недалеко от границы с Буркина-Фасо.

Как отмечается, началось расследование, чтобы определить причины трагедии.

Reuters пишет, что пограничные зоны Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо превратились в горячие точки отсутствия безопасности в прошлом году после нескольких нападений боевиков-исламистов, которые, как считается, связаны с "Аль-Каидой".

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Темы: авария
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