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З жовтня Таїланд відкриє Бангкок для повністю вакцинованих туристів

Субота, 11 вересня 2021, 03:07

З 1 жовтня Таїланд відкриє Бангкок для повністю вакцинованих відвідувачів – вони зможуть не проходити  двотижневий карантин у готелях.

Джерело: AFP з посиланням на Управління з туризму Таїланду

Деталі: П'ять областей, включаючи провінції Чіанг Май, Чонбурі, Пхетчабурі і Прачуапкхірікхан, будуть слідувати моделі "пісочниці", пілотованої з липня на курортному острові Пхукет.

Пізніше в жовтні до списку додасться ще 21 напрямок, що включає Чіанграй, Сукхотай і популярний курорт Районг.

Як зазначається, за схемою пісочниці туристи повинні залишатися в певній зоні протягом семи днів після прибуття і проходити тести на COVID-19.

Нагадаємо: 1 липня в Таїланді почала діяти схема "пісочниці Пхукету", яка дозволила вакцинованим туристам в'їжджати в регіон без проходження звичайного двотижневого карантину.  Умовою для роботи схеми є підтримка низького рівня COVID-зараження.

Теми: Таїландкоронавірусвакцинація


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