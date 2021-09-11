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С октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных туристов

Суббота, 11 сентября 2021, 03:07
С октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных туристов

С 1 октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных посетителей - они смогут не проходить двухнедельный карантин в гостиницах.

Источник: AFP со ссылкой на Управление по туризму Таиланда

Детали: Пять областей, включая провинции Чианг Май, Чонбури, Пхетчабури и Прачуапкхирикхан, будут следовать модели "песочницы", пилотируемой с июля на курортном острове Пхукет.

озже в октябре в список добавится еще 21 направление, включающее Чианграй, Сукхотай и популярный курорт Районг.

Как отмечается, по схеме песочнице туристы должны оставаться в определенной зоне в течение семи дней по прибытии и проходить тесты на COVID-19.

Напомним: 1 июля в Таиланде начала действовать схема "песочнице Пхукета", которая позволила вакцинированным туристам въезжать в регион без прохождения обычного двухнедельного карантина. Условием для работы схемы является поддержание низкого уровня COVID-заражения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Таиландкоронавирусвакцинация
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