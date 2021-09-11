Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

С октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных туристов

Суббота, 11 сентября 2021, 03:07

С 1 октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных посетителей - они смогут не проходить двухнедельный карантин в гостиницах.

Источник: AFP со ссылкой на Управление по туризму Таиланда

Детали: Пять областей, включая провинции Чианг Май, Чонбури, Пхетчабури и Прачуапкхирикхан, будут следовать модели "песочницы", пилотируемой с июля на курортном острове Пхукет.

озже в октябре в список добавится еще 21 направление, включающее Чианграй, Сукхотай и популярный курорт Районг.

Как отмечается, по схеме песочнице туристы должны оставаться в определенной зоне в течение семи дней по прибытии и проходить тесты на COVID-19.

Напомним: 1 июля в Таиланде начала действовать схема "песочнице Пхукета", которая позволила вакцинированным туристам въезжать в регион без прохождения обычного двухнедельного карантина. Условием для работы схемы является поддержание низкого уровня COVID-заражения.

Темы: Таиландкоронавирусвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКолокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября

видеоВойна на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили

Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска "Северного потока-2"

фотоУ берегов Англии перехватили элитную яхту с 2 тоннами кокаина

Возможная блокировка Xiaomi в Крыму: "Роспотребнадзор" обещает проверку

ЕС отказывает Украине не из-за реформ, а из-за политики – Кулеба

Все новости...
Таиланд
В части Таиланда усилят карантин – посольство дало советы украинцам
Таиланд разрешил вакцинированным туристам въезжать на Пхукет без самоизоляции
Таиланд передал Украине прах посла: неделю длилась церемония в храме
Последние новости
19:02
"Динамо" без проблем обыгрывает "Металлист-1925"
18:58
На рынке электроэнергии появился ценовой индикатив
18:38
фотоКолокола и почти 3000 имен: США вспоминают погибших в терактах 11 сентября
18:27
видеоВойна на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили
18:07
видеоВ Париже очередной протест против "паспортов здоровья" перерос в столкновения
17:54
42% предпринимателей не готовы к локдауну — опрос OLX
17:37
Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска "Северного потока-2"
17:13
Трое военных пострадали во время международных военных учений в Латвии
16:53
фотоУ берегов Англии перехватили элитную яхту с 2 тоннами кокаина
16:48
Возможная блокировка Xiaomi в Крыму: "Роспотребнадзор" обещает проверку
Все новости...