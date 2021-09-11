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Малайзія потрапила до п’ятірки лідерів за поширенням COVID-19

Субота, 11 вересня 2021, 05:55
Малайзія потрапила до п’ятірки лідерів за поширенням COVID-19

За добу 9 вересня у світі виявили 593 455 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 171 125 заражень, в Індії – 37 873, в Британії – 37 622.

Крім того, в Туреччині – 23 562 випадки, в Малайзії – 21 176.

 

Україна з 3 615 новими хворими на 28 місці у світі між Пакистаном та Швейцарією. У Європі Україна восьма.

9 008 людей у світі померли за добу. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на 4 – в Європі.

Нагадаємо: 9 вересня в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1 310 осіб.

Знати більше:

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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