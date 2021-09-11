Малайзия попала в пятерку лидеров по распространению COVID-19

За сутки 9 сентября в мире обнаружили 593 455 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 171 125 заражений, в Индии - 37 873, в Великобритании - 37 622.

Кроме того, в Турции - 23 562 случая, в Малайзии - 21 176.

Украина с 3615 новыми больными 28 месте в мире между Пакистаном и Швейцарией. В Европе Украина восьмая.

9008 человек в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на 4 - в Европе.

Напомним: 9 сентября в Украине зафиксировали 3615 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1056 человек, умерли от осложнений 76 человек, выздоровели 1310 человек.

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