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Новий рекорд: 183,5 тисячі вакцинованих за добу

Субота, 11 вересня 2021, 08:35
Новий рекорд: 183,5 тисячі вакцинованих за добу
фото КМДА

183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 10 вересня, що є найбільшим добовим показником з початку вакцинальної кампанії.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Новий рекорд щеплень за добу! 183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 людей, повністю імунізовані – 112 139 людей".

Деталі: Протягом доби працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу – 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 730 712  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: вакцинація
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