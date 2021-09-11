Новий рекорд: 183,5 тисячі вакцинованих за добу

183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 10 вересня, що є найбільшим добовим показником з початку вакцинальної кампанії.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Новий рекорд щеплень за добу! 183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 людей, повністю імунізовані – 112 139 людей".

Деталі: Протягом доби працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу – 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 730 712 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП