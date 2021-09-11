Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый рекорд: 183,5 тысячи вакцинированных за сутки

Суббота, 11 сентября 2021, 08:35
Новый рекорд: 183,5 тысячи вакцинированных за сутки
фото КГГА

183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 сентября, что является самым большим суточным показателем с начала прививочной кампании.

Источник: Минздрав

Дословно: "Новый рекорд прививок за сутки! 183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021 года. Одну дозу получили 71388 человек, полностью иммунизированы – 112 139 людей".

Детали: В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2959 прививочных пунктов и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 591 352 прививки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: