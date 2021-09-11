Новый рекорд: 183,5 тысячи вакцинированных за сутки

183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 сентября, что является самым большим суточным показателем с начала прививочной кампании.

Источник: Минздрав

Дословно: "Новый рекорд прививок за сутки! 183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021 года. Одну дозу получили 71388 человек, полностью иммунизированы – 112 139 людей".

Детали: В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2959 прививочных пунктов и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 591 352 прививки.

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