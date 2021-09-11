Отруєння у школі Хмельницького: хворих уже 92, відкрито провадження

Кількість дітей, які отруїлися у школі Хмельницького, зросла до 92.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Інформацію про перші 4 випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. З того часу кількість госпіталізованих дітей та тих, що лікуються вдома, зростає. Відповідно до інформації Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 18:00 годину 10 вересня до різних медичних установ, в тому числі і сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

До підрозділів поліції звернулось поки 39 батьків. Наразі слідчі з'ясовують стан здоров'я інших дітей".

Деталі: За фактом отруєння дітей слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням". У рамках розслідування призначено цілий ряд експертиз. Слідчі дії тривають.

Навчальний заклад наразі перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку призупинена.

У працівників закладу, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів.

У поліції зазначили, що перші висновки експертів будуть за кілька днів.

Що передувало: 9 вересня Центр громадського здоров'я повідомив, що в одному з навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи.