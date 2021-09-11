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Отравление в школе Хмельницкого: больных уже 92, открыто производство

Суббота, 11 сентября 2021, 14:20

Количество детей, отравившихся в школе Хмельницкого, выросло до 92.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Информацию о первых 4 случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и лечащихся дома, растет. Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 часов 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В подразделения полиции обратилось 39 родителей. Сейчас следователи выясняют состояние здоровья других детей".

Детали: По факту отравления детей следователи Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний". В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов.

В полиции отметили, что первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Что предшествовало: 9 сентября Центр общественного здоровья сообщил, что в одном из учебных заведений Хмельницкого отравились 84 ученика 1-4 классов после питания в столовой школы.

Украинская правда
Темы: Хмельницкийдети
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