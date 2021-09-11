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Війна на сході: окупанти вбили українського бійця, ще вісьмох поранили

Субота, 11 вересня 2021, 18:27

Від початку доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ РФ, внаслідок бойових дій загинув український боєць, 8 військових отримали поранення, ще двоє – були травмовані

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС, журналіст Андрій Цаплінко у Telegram

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан  здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний".

Деталі: На обстріли ворога ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У штабі також розповіли, що в суботу ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки. Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Журналіст Андрій Цаплінко розповів, що Нью-Йорк гібридні війська Росії атакували на світанку 11 вересня. Він виклав відео наслідків нападу – понівечені авто місцевих жителів, на які бойовики скинули міни, використовуючи безпілотник.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбасООС
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