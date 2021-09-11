Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили

Суббота, 11 сентября 2021, 18:27
Война на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили

С начала суток зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ, в результате боевых действий погиб украинский боец, 8 военных получили ранения, еще двое - травмированы.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС, журналист Андрей Цаплинко в Telegram

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное".

Детали: В ответ на обстрелы врага ВСУ открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В штабе также рассказали, что в субботу враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки. Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В то же время журналист Андрей Цаплинко рассказал, что Нью-Йорк гибридные войска России атаковали на рассвете 11 сентября. Он опубликовал видео последствий нападения – изувеченные авто местных жителей, на которые боевики сбросили мины, используя беспилотники.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
Враг нанес 22 авиаудара, Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: