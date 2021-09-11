Война на востоке: оккупанты убили украинского бойца, еще восьмерых ранили

С начала суток зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ, в результате боевых действий погиб украинский боец, 8 военных получили ранения, еще двое - травмированы.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС, журналист Андрей Цаплинко в Telegram

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное".

Детали: В ответ на обстрелы врага ВСУ открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В штабе также рассказали, что в субботу враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки. Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В то же время журналист Андрей Цаплинко рассказал, что Нью-Йорк гибридные войска России атаковали на рассвете 11 сентября. Он опубликовал видео последствий нападения – изувеченные авто местных жителей, на которые боевики сбросили мины, используя беспилотники.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.