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Меркель назвала дії білоруської влади гібридними атаками на ЄС

Субота, 11 вересня 2021, 21:56
Меркель назвала дії білоруської влади гібридними атаками на ЄС
Литовський прикордонник, фото tv3.lt

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що здійснення "гібридних атак" Мінськом із застосуванням біженців і мігрантів неприйнятне.

Джерело: Меркель під час її візиту до Польщі, передає DW

Деталі: Меркель піддала різкій критиці владу Білорусі за її дії щодо концентрації біженців на кордоні з сусідніми країнами ЄС.

Канцлерка ФРН також звернулася до польського уряду, й до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів. Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, "так само як ми зробили це з Грецією", додала Меркель.

Пряма мова: "Я вважаю абсолютно неприйнятним проведення таких гібридних атак, використовуючи окремих людей, доля яких поставлена ​​на карту".

Що передувало: Вже протягом кількох місяців тисячі мігрантів з Близького Сходу прямують до через Білорусь. Зокрема, у Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапили більш як 4 тисячі нелегалів.

Литва звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією.

Представництво Європейського союзу в Білорусі оголосило протест Міністерству закордонних справ у зв'язку з незаконними перетинами кордону з боку Білорусі в ЄС.

Крім того, сейм Польщі підтримав постанову президента щодо надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю через мігрантів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьміграціяМеркельЄС
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