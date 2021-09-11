Меркель назвала действия белорусских властей гибридными атаками на ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что осуществление Минском "гибридных атак" на ЕС с применением беженцев и мигрантов - неприемлемо.

Источник: Меркель во время ее визита в Польшу, передает DW

Детали: Меркель подвергла резкой критике власти Беларуси за их действия по концентрации беженцев на границе с соседними странами ЕС.

Канцлер ФРГ также обратилась к польскому правительству, и к авторитарному руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах. Однако, несмотря на гуманитарные соображения, ЕС также должен защищать свои внешние границы, "так же как мы делали это с Грецией", добавила Меркель.

Прямая речь: "Я считаю абсолютно неприемлемым проведение таких гибридных атак, с использованием отдельных людей, судьба которых поставлена ​​на карту".

Что предшествовало: Уже в течение нескольких месяцев тысячи мигрантов из Ближнего Востока направляются в ЕС через Беларусь. В частности, в Литву через границу с Беларусью в этом году попали более 4 тысяч нелегалов.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Представительство Европейского союза в Беларуси объявило протест Министерству иностранных дел в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в ЕС.

Кроме того, сейм Польши поддержал постановление президента о чрезвычайном положении вдоль границы с Беларусью из-за мигрантов.