У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах привітав ідею провести Олімпіаду в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зазначається. що Бах "привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Дослівно: "Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту".

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою МОК можливість проведення Олімпіади в Україні.