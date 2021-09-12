У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні
Неділя, 12 вересня 2021, 00:25
Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах привітав ідею провести Олімпіаду в Україні.
Джерело: Офіс президента України
Деталі: Зазначається. що Бах "привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".
Дослівно: "Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту".
Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою МОК можливість проведення Олімпіади в Україні.
Українська правда