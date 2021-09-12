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У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

Неділя, 12 вересня 2021, 00:25
У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

Голова Міжнародного олімпійського комітету  Томас Бах привітав ідею провести Олімпіаду в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зазначається. що Бах "привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Дослівно: "Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту".

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою МОК можливість проведення Олімпіади в Україні.

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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