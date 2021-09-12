Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

Неділя, 12 вересня 2021, 00:25

Голова Міжнародного олімпійського комітету  Томас Бах привітав ідею провести Олімпіаду в Україні.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зазначається. що Бах "привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Дослівно: "Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту".

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить із главою МОК можливість проведення Олімпіади в Україні.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?

Окупанти знову вбили українського військового

У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні

Данілов: Ми можемо повоювати за територію Криму, але...

Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на $1 млрд

Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим на Київщині

Усі новини...
Олімпіада
Зеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні
Як спортивне меценатство відкриває шлях до нових олімпійських перемог
На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два "золота"
Останні новини
18:22
Іран поновлює співпрацю з МАГАТЕ
18:15
У суботу на фронті загинув батько трьох дітей з Кіровоградщини
18:01
Бензини А-92, А-95 і дизельне паливо незначно подорожчали за тиждень
17:46
Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?
17:34
Мер Парижу оголосила про участь у президентських виборах
17:21
Окупанти знову вбили українського військового
17:07
Путін хоче бачити протоколи виступу гімнасток на Олімпіаді
16:46
У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні
16:39
Сформована рада громадського контролю при БЕБ
16:29
Чехія за запитом України затримала учасника окупації Криму
Усі новини...