В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Отмечается. что Бах "поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Дословно: "Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта".

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.