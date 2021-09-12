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В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине

Воскресенье, 12 сентября 2021, 00:25

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Отмечается. что Бах "поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Дословно: "Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта".

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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