Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине

Воскресенье, 12 сентября 2021, 00:25
В МОК поприветствовали идею провести Олимпиаду в Украине

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Отмечается. что Бах "поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Дословно: "Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта".

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: