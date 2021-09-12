ЗМІ: У школах Британії дітей 12-15 років почнуть вакцинувати проти COVID-19

У Британії з 22 вересня почнеться масова вакцинація проти COVID-19 в школах для дітей 12-15 років.

Джерело: The Observer, The Mirror, The Sun

Деталі: На наступному тижні буде оголошено про масове впровадження COVID-вакцинації для дітей у віці від 12 до 15 років.

Як повідомляє Observer, уряд готовий розгорнути програму вакцинації в школах - щойно буде зроблено висновок за результатами огляду, проведеного головними медичними спеціалістами (ОКУ) усіх чотирьох країн Сполученого королівства.

За The Observer, програма щеплення COVID-19 для дітей почнеться 22 вересня.

За оцінками, 200 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років, які уразливі до вірусу або живуть з дорослими з групи ризику, вже можуть отримати вакцину, і з ними зв'язується Національна служба охорони здоров'я.

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