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ЗМІ: У школах Британії дітей 12-15 років почнуть вакцинувати проти COVID-19

Неділя, 12 вересня 2021, 02:23
ЗМІ: У школах Британії дітей 12-15 років почнуть вакцинувати проти COVID-19

У Британії з 22 вересня почнеться масова вакцинація проти COVID-19 в школах для дітей 12-15 років.

Джерело: The Observer, The Mirror, The Sun

Деталі:  На наступному тижні буде оголошено про масове впровадження COVID-вакцинації для дітей у віці від 12 до 15 років.

Як повідомляє Observer, уряд готовий розгорнути програму вакцинації в школах - щойно буде зроблено висновок за результатами огляду, проведеного головними медичними спеціалістами (ОКУ) усіх чотирьох країн Сполученого королівства.

За The Observer, програма щеплення COVID-19 для дітей почнеться 22 вересня.

За оцінками, 200 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років, які уразливі до вірусу або живуть з дорослими  з групи ризику, вже можуть отримати вакцину, і з ними зв'язується Національна служба охорони здоров'я.

Нагадаємо:

  • Уряд Британії опинився під серйозним ударом критики за те, що він не забезпечив щеплення дітям старше 12 років для їх повернення до школи. Країни по всій Європі протягом деякого часу вакцинували цю вікову групу для підготовки до навчального року.
  • Тиждень тому Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що хоча користь від вакцинації здорових дітей "незначно більша", ніж потенційна шкода, "розмір користі вважається занадто малим для підтримки загальної вакцинації здорових дітей віком від 12 до 15 років".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяВелика Британія
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