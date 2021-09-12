Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: В школах Британии детей 12-15 лет начнут вакцинировать против COVID-19

Воскресенье, 12 сентября 2021, 02:23

В Британии с 22 сентября начнется массовая вакцинация против COVID-19 в школах для детей 12-15 лет.

Источник: The Observer, The Mirror, The Sun

Детали: На следующей неделе будет объявлено о массовом внедрении COVID-вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщает Observer, правительство готово развернуть программу вакцинации в школах - как только будет сделан вывод по результатам осмотра, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.

По The Observer, программа прививки COVID-19 для детей начнется 22 сентября.

По оценкам, 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимые к вирусу или живущие со взрослыми из группы риска, уже могут получить вакцину, и с ними связывается Национальная служба здравоохранения.

Напомним:

  • Правительство Британии оказалось под серьезным ударом критики за то, что он не обеспечил прививками детей старше 12 лет для их возвращения в школу. Страны по всей Европе в течение некоторого времени вакцинировали эту возрастную группу для подготовки к учебному году.
  • Неделю назад Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что хотя польза от вакцинации здоровых детей "незначительно больше", чем потенциальный вред, "размер пользы считается слишком малым для поддержки всеобщей вакцинации здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет".

Темы: вакцинацияБритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...

Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области

В 4 областях динамика госпитализаций превысила норму "зеленой зоны"

"Будет ультиматум": гимнаст Верняев пригрозил сменить гражданство

Главные новости субботы и ночи: 11 сентября, погибшие на Донбассе

Все новости...
вакцинация
Новый рекорд: 183,5 тысячи вакцинированных за сутки
С октября Таиланд откроет Бангкок для полностью вакцинированных туристов
Байден приказал вакцинировать работников крупного бизнеса или проходить тестирование
Последние новости
16:39
Сформирован совет общественного контроля при БЭБ
16:29
Чехия по запросу Украины задержала участника оккупации Крыма
16:20
В Украине будет тепло, но местами дождливо
15:55
"Укрэнерго" ищет независимых членов в набсовет
15:49
фотоМарш KharkivPride прошел почти без эксцессов
15:39
В Испании около популярного курорта четвертый день бушуют лесные пожары
15:30
Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции – Лукашенко
15:15
Антимонопольщики отклонили менее 1% от количества госпомощи
14:57
Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...
14:39
В Греции полиция применила слезоточивый газ и водометы на акциях против обязательной вакцинации
Все новости...