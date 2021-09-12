СМИ: В школах Британии детей 12-15 лет начнут вакцинировать против COVID-19
В Британии с 22 сентября начнется массовая вакцинация против COVID-19 в школах для детей 12-15 лет.
Источник: The Observer, The Mirror, The Sun
Детали: На следующей неделе будет объявлено о массовом внедрении COVID-вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Как сообщает Observer, правительство готово развернуть программу вакцинации в школах - как только будет сделан вывод по результатам осмотра, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.
По The Observer, программа прививки COVID-19 для детей начнется 22 сентября.
По оценкам, 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимые к вирусу или живущие со взрослыми из группы риска, уже могут получить вакцину, и с ними связывается Национальная служба здравоохранения.
Напомним:
- Правительство Британии оказалось под серьезным ударом критики за то, что он не обеспечил прививками детей старше 12 лет для их возвращения в школу. Страны по всей Европе в течение некоторого времени вакцинировали эту возрастную группу для подготовки к учебному году.
- Неделю назад Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что хотя польза от вакцинации здоровых детей "незначительно больше", чем потенциальный вред, "размер пользы считается слишком малым для поддержки всеобщей вакцинации здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет".