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СМИ: В школах Британии детей 12-15 лет начнут вакцинировать против COVID-19

Воскресенье, 12 сентября 2021, 02:23
СМИ: В школах Британии детей 12-15 лет начнут вакцинировать против COVID-19

В Британии с 22 сентября начнется массовая вакцинация против COVID-19 в школах для детей 12-15 лет.

Источник: The Observer, The Mirror, The Sun

Детали: На следующей неделе будет объявлено о массовом внедрении COVID-вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщает Observer, правительство готово развернуть программу вакцинации в школах - как только будет сделан вывод по результатам осмотра, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.

По The Observer, программа прививки COVID-19 для детей начнется 22 сентября.

По оценкам, 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимые к вирусу или живущие со взрослыми из группы риска, уже могут получить вакцину, и с ними связывается Национальная служба здравоохранения.

Напомним:

  • Правительство Британии оказалось под серьезным ударом критики за то, что он не обеспечил прививками детей старше 12 лет для их возвращения в школу. Страны по всей Европе в течение некоторого времени вакцинировали эту возрастную группу для подготовки к учебному году.
  • Неделю назад Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что хотя польза от вакцинации здоровых детей "незначительно больше", чем потенциальный вред, "размер пользы считается слишком малым для поддержки всеобщей вакцинации здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет".

Темы: вакцинацияВеликобритания
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