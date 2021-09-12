Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID

За добу 10 вересня у світі виявили 451 451 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 72 203 зараження, в Індії – 31 291, в Британії – 29 547.

Крім того, на Філіппінах – 26 303 випадки, в Туреччині – 22 923.

Україна з 3 869 випадками на 23 місці у світі між Гватемалою та Казахстаном. У Європі Україна сьома.

7 709 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на третьому в Європі.

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Нагадаємо: 10 вересня в Україні зафіксовано 3 869 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 102 особи, 69 хворих померли, одужало 1 738 осіб.