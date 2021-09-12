Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина — третья в Европе по суточной смертности от COVID

Воскресенье, 12 сентября 2021, 05:13

За сутки 10 сентября в мире обнаружили 451 451 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 72 203 заражения, в Индии - 31 291, в Великобритании - 29 547.

Кроме того, на Филиппинах - 26 303 случая, в Турции - 22 923.

 

Украина с 3869 случаями на 23 месте в мире между Гватемалой и Казахстаном. В Европе Украина седьмая.

7709 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на третьем в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 10 сентября в Украине зафиксировано 3869 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1102 человека, 69 больных умерли, выздоровели 1738 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID

Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Оккупанты опять убили украинского военного

В Киеве пьяный водитель влетел в патрульное авто, полицейские в больнице

Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...

Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

Все новости...
коронавирус
В Киеве за сутки 6 смертей от COVID и почти 100 госпитализированных
Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти
Малайзия попала в пятерку лидеров по распространению COVID-19
Последние новости
19:45
Папа Франциск в Будапеште призвал помогать беженцам
19:27
Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID
19:01
Новости экономики: спор за часть "Большевика", СНБО рассмотрит "банкопад"
18:57
На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом
18:22
Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ
18:15
Отец троих детей с Кировоградской области погиб в субботу на фронте
18:01
Бензины А-92, А-95 и дизельное топливо незначительно подорожали за неделю
17:46
Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?
17:34
Мэр Парижа объявила об участии в президентских выборах
17:21
Оккупанты опять убили украинского военного
Все новости...