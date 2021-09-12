Украина — третья в Европе по суточной смертности от COVID
За сутки 10 сентября в мире обнаружили 451 451 новый случай COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в США - 72 203 заражения, в Индии - 31 291, в Великобритании - 29 547.
Кроме того, на Филиппинах - 26 303 случая, в Турции - 22 923.
Украина с 3869 случаями на 23 месте в мире между Гватемалой и Казахстаном. В Европе Украина седьмая.
7709 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на третьем в Европе.
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Напомним: 10 сентября в Украине зафиксировано 3869 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1102 человека, 69 больных умерли, выздоровели 1738 человек.