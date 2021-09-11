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Кількість нових випадків COVID і госпіталізацій продовжує зростати

Субота, 11 вересня 2021, 08:23

За добу 10 вересня в Україні зафіксовано 3 869 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 102 особи, 69 хворих померли, одужало 1 738 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 387 дітей і 76 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Протестовано методом ПЛР – 33 162 особи, методом ІФА – 7 879 осіб, експрес-тестами – 24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло 2 314 423 особи, одужало – 2 220 611 осіб, летальних випадків – 54 320, проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.

Що передувало: 9 вересня в Україні зафіксували 3 615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1 310 осіб.

За добу 8 вересня в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 981 особу, померла 61 людина, одужали 1 546 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


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