ФБР опублікувало перший розсекречений документ щодо 11 вересня

Федеральне бюро розслідувань опублікувало перший документ, пов'язаний з розслідуванням терористичних атак 11 вересня, відповідно до указу президента США Джо Байдена.

Джерело: CNN

Деталі: Нещодавно розсекречений документ, випущений в 2016 році, містить детальну інформацію про роботу ФБР з розслідування імовірної матеріально-технічної підтримки, яку співробітник консульства Саудівської Аравії і підозрюваний агент саудівської розвідки в Лос-Анджелесі надали принаймні двом чоловікам, які захопили літаки 11 вересня.

Як зазначається, документ, випущений до 20-річчя смертельного нападу, досі містить значні виправлення.

У ньому детально описані численні зв'язки і свідчення, які викликали підозри ФБР щодо Омара аль-Баюмі, який нібито був саудівським студентом в Лос-Анджелесі, але якого ФБР підозрювало як агента саудівської розвідки. У документі ФБР зазначається, що він був глибоко залучений до забезпечення "допомоги в поїздках, житла і фінансування", щоб допомогти двом викрадачам.

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Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні раніше заявило, що "вітає оприлюднення" документів ФБР і що "будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії до терактів 11 вересня є категорично помилковим".

Що передувало: 4 вересня президент США Джо Байден підписав розпорядження про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня 2001 року.