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ФБР опубликовало первый рассекреченный документ насчет 11 сентября

Воскресенье, 12 сентября 2021, 06:15

Федеральное бюро расследований опубликовало первый документ, связанный с расследованием террористических атак 11 сентября, согласно указу президента США Джо Байдена.

Источник: CNN

Детали: Недавно рассекреченный документ, выпущенный в 2016 году, содержит подробную информацию о работе ФБР по расследованию возможной материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и подозреваемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по крайней мере двум мужчинам, которые захватили самолеты 11 сентября.

Как отмечается, документ, выпущенный к 20-летию смертельного нападения, до сих пор содержит значительные исправления.

В нем подробно описаны многочисленные связи и свидетельства, которые вызвали подозрения ФБР по Омару аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, но которого ФБР подозревало как агента саудовской разведки. В документе ФБР отмечается, что он был глубоко вовлечен в обеспечение "помощи в поездках, жилья и финансирования", чтобы помочь двум угонщикам.

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Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне ранее заявило, что "приветствует обнародование" документов ФБР и "любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является категорически ошибочным".

Что предшествовало: 4 сентября президент США Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР 11 сентября 2001 года.

Темы: США
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