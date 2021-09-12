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Ізраїль вдарив по Сектору Гази

Неділя, 12 вересня 2021, 07:18

Ізраїль завдав повітряних ударів по Сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по об’єктах, що належать "ХАМАС".

Повідомлень про жертви не надходило.

Напруга у відносинах між Ізраїлем і палестинцями зросла за останній тиждень після того, як шість палестинських бойовиків втекли з ізраїльської в'язниці суворого режиму. З тих пір ізраїльські сили спіймали чотирьох ув'язнених. Зазначається, що у п’ятницю бойовики з Сектору Гази випустили ракету по Ізраїлю, коли були затримані двоє арештантів-утікачів, а потім ще раз в суботу - після того, як спіймали ще двоє в'язнів-утікачів.

Нагадаємо: 20 травня сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.

Теми: ІзраїльСектор Газа
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