Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Израиль ударил по сектору Газа

Воскресенье, 12 сентября 2021, 07:18

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

Источник: Reuters

Детали: Израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам, которые принадлежат  "ХАМАС".

Сообщений о жертвах не поступало.

Напряжение в отношениях между Израилем и палестинцами выросло за последнюю неделю после того, как шесть палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы строгого режима. С тех пор израильские силы поймали четырех заключенных. Отмечается, что в пятницу боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, когда были задержаны двое арестантов-беглецов, а затем еще раз в субботу - после того, как поймали еще двоих сбежавших заключенных.

Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.

Темы: ИзраильСектор Газа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве

Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик

Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой

фото, видеоПьяная ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 госпитализированных

Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID

Пресс-секретарь Зеленского: Зачем встречаться с Путиным, если не говорить о Крыме?

Все новости...
Израиль
Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"
СМИ: Сирия сбила над Дамаском израильские ракеты
Израиль изучает возможность участия в проектах по орошению земель на юге Украины
Последние новости
03:47
Агента ФСБ РФ осудили в Житомирской области на 8 лет тюрьмы
02:47
"Теоретически возможна" – Песков об интеграции России и Беларуси
01:58
Северная Корея успешно испытала новые крылатые ракеты дальнего радиуса
01:05
Пожар на юге Испании: 2 500 эвакуированных человек, почти 7 тысяч га уничтоженного леса
00:22
Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве
23:39
Лидер "Аль-Каиды" появился на видео после слухов о его смерти
23:17
В России упал пассажирский самолет, четверо погибших
22:55
Стало известно имя погибшего военного: ракета попала в грузовик
22:21
В Симферополе открыли памятник организатору "красного террора" Дзержинскому
21:36
Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой
Все новости...