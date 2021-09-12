Израиль ударил по сектору Газа

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

Источник: Reuters

Детали: Израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам, которые принадлежат "ХАМАС".

Сообщений о жертвах не поступало.

Напряжение в отношениях между Израилем и палестинцами выросло за последнюю неделю после того, как шесть палестинских боевиков сбежали из израильской тюрьмы строгого режима. С тех пор израильские силы поймали четырех заключенных. Отмечается, что в пятницу боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, когда были задержаны двое арестантов-беглецов, а затем еще раз в субботу - после того, как поймали еще двоих сбежавших заключенных.

Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.