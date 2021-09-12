2 196 ковід-хворих і 1 257 госпіталізованих в Україні за суботу

11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 22,летальних випадки, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 1 257 осіб, одужали 499 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 236 дітей (10,7%) і 35 медпрацівників (1,6%).

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстровано у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 887 осіб, методом ІФА – 3 099 осіб, експрес-тестами – 16 716 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, виявили у 2 316 619 осіб, із них 2 221 110 осіб одужали, але 54 342 людини померли.

Нагадаємо: За добу 10 вересня у світі виявили 451 451 новий випадок COVID-19. Україна з 3 869 випадками була на 23 місці у світі й 7-ма у Європі.

7 709 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на третьому в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП