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2 196 ковид-больных и 1 257 госпитализированных в Украине за субботу

Воскресенье, 12 сентября 2021, 08:21
2 196 ковид-больных и 1 257 госпитализированных в Украине за субботу
Фото: Romrodinka/Depositphotos

11 сентября в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 22 летальных случая, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 1 257 человек, выздоровели 499 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Среди новых больных 236 детей (10,7%) и 35 медработников (1,6%).

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 18 887 человек, методом ИФА – 3 099 человек, экспресс-тестами – 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19 обнаружили у 2 316 619 человек, из них 2 221 110 человек выздоровели, но 54 342 человека умерли.

Напомним: За сутки 10 сентября в мире обнаружили 451 451 новый случай COVID-19. Украина с 3869 случаями была на 23 месте в мире и 7-й в Европе.

7709 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на третьем в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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