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"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство

Неділя, 12 вересня 2021, 11:00
Олег Верняев, фото Getty Images

Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв хотів би скоротити термін своєї дискваліфікації, аби представляти Україну на Олімпіаді-2024, однак у такому разі поставить ультиматум збірній: усі умови підготовки – або зміна громадянства.  

Джерело: коментарі Верняєва для "Суспільне Спорт" на церемонії з нагоди 30-річниці Національного олімпійського комітету України

Деталі: Олега Верняєва дискваліфікували у справі щодо вживання мельдонію на 4 роки, починаючи з листопада 2020 року, – тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, однак Ігри-2020 у Токіо пропустив.

Зараз він каже, що скасувати рішення про дискваліфікацію навряд чи можливо, "але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно", тоді він би вже у листопаді 2023 року "повернувся у стрій".

Пряма мова: "Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації – ред.). 

Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. 

Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте".

Більше деталей: Верняєв натякнув, що конфлікт у збірній має з деякими гімнастами.

"Проблема в людях, які у нас знаходяться у залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна та маленькі діти. Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських Ігор", – сказав спортсмен.

При цьому гімнаст наголосив: йти зі збірної бажання не має. Але ще більше Верняєв хоче займатися гімнастикою, якій і готовий надати пріорітет у разі пом'якшення дискваліфікацїі.

"Я хочу займатися гімнастикою та виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону", – наголосив Верняєв

Він додав, що йому "молодь не заважає", а "якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю". 

"Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл (до Парижа-2024 – ред.), коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, куди я буду потрібен", – сказав Верняєв.

Довідка: Олега Верняєв – 27-річний гімнаст: олімпійський чемпіон Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 у багатоборстві; 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві; 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).

Українська правда
Теми: спортОлімпіада
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