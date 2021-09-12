"Будет ультиматум": гимнаст Верняев пригрозил сменить гражданство

Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки – или смена гражданства.

Источник: комментарий Верняева для "Суспільне Спорт" на церемонии по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета Украины

Детали: Олега Верняева дисквалифицировали по делу об употреблении мельдония на 4 года, начиная с ноября 2020 года, – то есть до ноября 2024 года. Украинский гимнаст подал апелляцию на это решение, однако Игры-2020 в Токио пропустил.

Сейчас он говорит, что отменить решение о дисквалификации вряд ли возможно, "но если бы хотя бы на год сократили наказание – было бы здорово", тогда он бы уже в ноябре 2023 года "вернулся в строй".

Прямая речь: "Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации – ред.).

Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: либо я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Либо отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт.

Просто говорю: либо я нужен и делайте мне полные условия, либо не нужен и отпускайте".

Больше деталей: Верняев намекнул, что конфликт в сборной имеет с некоторыми гимнастами.

"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Которые, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дяди говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм", – сказал спортсмен.

При этом гимнаст подчеркнул: уходить из сборной желания нет. Но еще больше Верняев хочет заниматься гимнастикой, которой и готов отдать приоритет в случае смягчения дисквалификации.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону", – подчеркнул Верняев

Он добавил, что ему "молодежь не мешает", а "если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю".

"Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл (до Парижа-2024 – ред.), когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", – сказал Верняев.

Справка: Олег Верняев – 27-летний гимнаст: олимпийский чемпион Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпион Олимпиады-2016 в многоборье; 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье; 6-кратный чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).