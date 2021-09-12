Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим на Київщині

Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби у Київській області.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області та джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Поліція Київщини підтверджує, що 11 вересня в селі Погреби Броварського району виявлено тіло одного зі столичних суддів, але не називає імені.

Джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що це – Віталій Писанець.

Експертиза встановить причину смерті, зовнішніх слідів насильства немає, повідомило інше джерело "Української правди".

Як поінформувала поліція, на місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального провадження.

"Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство – ред.). Зараз проводяться невідкладні слідчі діі, у тому числі експертизи. Більше інформації зможемо повідомити пізніше", – повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Довідка: Суддя Писанець у різний час ухвалював поточні рішення у гучних справах: і щодо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, і у справах Миколи Рудьковського та Геннадія Корбана, і у справах злочинів проти Євромайдану тощо.