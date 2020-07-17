Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку продовжили арешт
Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив термін тримання під вартою Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Джерело: засідання суду, адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у facebook
Деталі: Рішення виніс суддя В. Писанець. Слухання по Антоненку завершилось пізно вночі 17 липня.
Окрім того, суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня.
Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.
Цього ж дня суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.
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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.