Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку продовжили арешт

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив термін тримання під вартою Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання суду, адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у facebook

Деталі: Рішення виніс суддя В. Писанець. Слухання по Антоненку завершилось пізно вночі 17 липня.

Окрім того, суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня.

Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.

Цього ж дня суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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