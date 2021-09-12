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Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области

Воскресенье, 12 сентября 2021, 13:03
Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области
Фото Виталия Писанца из открытых источников

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы в Киевской области.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области и источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Полиция Киевщины подтверждает, что 11 сентября в селе Погребы Броварского района обнаружено тело одного из столичных судей, но не называет имени.

Источник УП в правоохранительных органах сообщил, что это – Виталий Писанец.

Экспертиза установит причину смерти, внешних следов насилия нет, сообщил другой источник "Украинской правды".

Как сообщила полиция, на месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства.

 

"Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство – ред.). Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже", – сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Справка: Судья Писанец в разное время принимал текущие решения в громких делах: и по фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, и по делам Николая Рудьковского и Геннадия Корбана, и по делам преступлений против Евромайдана и т.п.

Украинская правда

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Темы: судполицияКиевская область
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