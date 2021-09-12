Путін хоче бачити протоколи виступу гімнасток на Олімпіаді

Президент Росії Володимир Путін назвав "рахівниками" суддів змагань із художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо і зажадав показати протоколи за підсумками виступів росіянок.

Джерело: Путін під час зустрічі з російськими олімпійцями, кадри якої були показані в неділю у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", пише РБК

Пряма мова Путіна: "Це ж не військові навчання якісь, чому не показати? Покажіть, як виставляються оцінки.

Шість хвилин рахували. Зазвичай рахунок іде 1,5-2 хвилини, пум-пум, протоколи зібрали. А тут шість хвилин вираховували. Рахівники (счетоводы – рос.)! Дали б хоча б результати, протоколи! Не дають! Ну нічого, ми міцніше будемо!".

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