Путін хоче бачити протоколи виступу гімнасток на Олімпіаді
Неділя, 12 вересня 2021, 17:07
Президент Росії Володимир Путін назвав "рахівниками" суддів змагань із художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо і зажадав показати протоколи за підсумками виступів росіянок.
Джерело: Путін під час зустрічі з російськими олімпійцями, кадри якої були показані в неділю у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", пише РБК
Пряма мова Путіна: "Це ж не військові навчання якісь, чому не показати? Покажіть, як виставляються оцінки.
Шість хвилин рахували. Зазвичай рахунок іде 1,5-2 хвилини, пум-пум, протоколи зібрали. А тут шість хвилин вираховували. Рахівники (счетоводы – рос.)! Дали б хоча б результати, протоколи! Не дають! Ну нічого, ми міцніше будемо!".
Передісторія:
- У фіналі змагань з художньої гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Аверіна взяла "срібло". Це перший випадок за 25 років, коли РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики.
- Олімпійський комітет Росії не погодився з таким рішенням суддів і поскаржився в Міжнародну федерацію гімнастики.
- Технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики не знайшов помилки суддівської бригади на літніх Олімпійських іграх в Токіо, яка віддала "золото" з художньої гімнастики ізраїльтянці Ліной Ашрам, а не росіянці Діні Аверіній. При цьому варто відзначити, що глава Технічного комітету і суддівської бригади на Олімпіаді - росіянка Наталія Кузьміна.