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Путін хоче бачити протоколи виступу гімнасток на Олімпіаді

Неділя, 12 вересня 2021, 17:07
фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін назвав "рахівниками" суддів змагань із художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо і зажадав показати протоколи за підсумками виступів росіянок.

Джерело: Путін під час зустрічі з російськими олімпійцями, кадри якої були показані в неділю у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", пише РБК

Пряма мова Путіна: "Це ж не військові навчання якісь, чому не показати? Покажіть, як виставляються оцінки.

Шість хвилин рахували. Зазвичай рахунок іде 1,5-2 хвилини, пум-пум, протоколи зібрали. А тут шість хвилин вираховували. Рахівники (счетоводы – рос.)! Дали б хоча б результати, протоколи! Не дають! Ну нічого, ми міцніше будемо!".

Передісторія:

  • У фіналі змагань з художньої гімнастики на Олімпіаді-2020 перемогла ізраїльтянка Ліной Ашрам, росіянка Діна Аверіна взяла "срібло". Це перший випадок за 25 років, коли РФ не взяла олімпійське "золото" з художньої гімнастики.
  • Олімпійський комітет Росії не погодився з таким рішенням суддів і поскаржився в Міжнародну федерацію гімнастики.
  • Технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики не знайшов помилки суддівської бригади на літніх Олімпійських іграх в Токіо, яка віддала "золото" з художньої гімнастики ізраїльтянці Ліной Ашрам, а не росіянці Діні Аверіній. При цьому варто відзначити, що глава Технічного комітету і суддівської бригади на Олімпіаді - росіянка Наталія Кузьміна.

Теми: ПутінОлімпіадаспорт
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