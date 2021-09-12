Путин хочет видеть протоколы выступления гимнасток на Олимпиаде
Воскресенье, 12 сентября 2021, 17:07
Президент России Владимир Путин назвал "счетоводами" судей соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и потребовал показать протоколы по итогам выступлений россиянок.
Источник: Путин во время встречи с российскими олимпийцами, кадры которой были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", пишет РБК
Прямая речь Путина: "Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки.
Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5–2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!".
Предыстория:
- В финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 победила израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина взяла "серебро". Это первый случай за 25 лет, когда РФ не взяла олимпийское "золото" по художественной гимнастике.
- Олимпийский комитет России не согласился с таким решением судей и пожаловался в Международную федерацию гимнастики.
- Технический комитет Международной федерации гимнастики не нашел ошибки судейской бригады на летних Олимпийских играх в Токио, которая отдала "золото" по художественной гимнастике израильтянке Линой Ашрам, а не россиянке Дине Авериной. При этом стоит отметить, что глава Технического комитета и судейской бригады на Олимпиаде – россиянка Наталья Кузьмина.