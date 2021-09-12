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У суботу на фронті загинув батько трьох дітей з Кіровоградщини

Неділя, 12 вересня 2021, 18:15

У суботу від важкого осколкового поранення загинув мешканець Кіровоградщини, старший сержант Олексій Куленко.

Джерело: голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна у Telegram, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у Telegram

Дослівно Чорна: "Знову на Кіровоградщині біда. Загинув наш старший сержант Олексій Куленко.

Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення, яке раптово обірвало його життя.

Олексій був родом із Новоархангельщини. У рідному селі Покотилово в чоловіка залишились батько і троє діток".

Деталі: Разом з тим, голова Кіровоградської облради Сергій Шульга повідомив, що під час обстрілів у суботу ще двоє мешканців області отримали важкі поранення.

Що передувало: 11 вересня на сході України в результаті ворожого вогню двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіКіровоградська область
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