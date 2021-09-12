У суботу на фронті загинув батько трьох дітей з Кіровоградщини
У суботу від важкого осколкового поранення загинув мешканець Кіровоградщини, старший сержант Олексій Куленко.
Джерело: голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна у Telegram, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у Telegram
Дослівно Чорна: "Знову на Кіровоградщині біда. Загинув наш старший сержант Олексій Куленко.
Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення, яке раптово обірвало його життя.
Олексій був родом із Новоархангельщини. У рідному селі Покотилово в чоловіка залишились батько і троє діток".
Деталі: Разом з тим, голова Кіровоградської облради Сергій Шульга повідомив, що під час обстрілів у суботу ще двоє мешканців області отримали важкі поранення.
Що передувало: 11 вересня на сході України в результаті ворожого вогню двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування.