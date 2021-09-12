Двоє військових загинули на Донбасі, дев’ять отримали поранення

11 вересня на Донбасі в результаті ворожого вогню двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Вранці 11 вересня в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення і були у стані середньої тяжкості.

Загалом 11 вересня було 14 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

У напрямку Новогнатівки російські найманці стріляли з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Новогнатівки – було пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

З артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування РФ застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, в районі Нью-Йорка російсько-окупаційні війська за допомогою БПЛА скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині було два прольоти ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.