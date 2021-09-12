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Отец троих детей с Кировоградской области погиб в субботу на фронте

Воскресенье, 12 сентября 2021, 18:15

В субботу от тяжелого осколочного ранения погиб житель Кировоградской области, старший сержант Алексей Куленко.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Мария Черная в Telegram, председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга в Telegram

Дословно Черная: "Опять на Кировоградщине беда. Погиб наш старший сержант Алексей Куленко.

Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение, которое внезапно оборвало его жизнь.

Алексей был родом с Новоархангельщины. В родном селе Покотилово у мужчины остались отец и трое детей".

Детали: Вместе с тем, председатель Кировоградского облсовета Сергей Шульга сообщил, что во время обстрелов в субботу еще двое жителей области получили тяжелые ранения.

Что предшествовало: 11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеКировоградская область
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