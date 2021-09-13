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Сподіваємося, що не ввійдемо в жорсткі обмеження – Кличко про локдаун у Києві

Понеділок, 13 вересня 2021, 00:22
Сподіваємося, що не ввійдемо в жорсткі обмеження – Кличко про локдаун у Києві
Фото: INSTAGRAM Кличка

Київський міський голова Віталій Кличко сподівається, що не буде необхідності вводити новий локдаун в столиці.

Джерело: Кличко в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується можливого входу Києва в локдаун, то ми сподіваємося, що ми не ввійдемо в жорсткі обмеження.

Але тим не менше, вивчаємо і готуємося до якогось розвитку подій".

Деталі: У той же час Кличко підкреслив, що все буде залежить від ходу вакцинації, а також від дотримання протиепідеміологічних норм.

Мер зазначив, що Київ показує кращі результати щодо вакцинації від коронавірусу порівняно з іншими містами.

Нагадаємо: У Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій 11 вересня перевищила граничний показник, встановлений для "зеленої" зони епідеміологічної небезпеки, у двох із них така тенденція зберігається три дні поспіль. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкарантинВіталій Кличко
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