Сподіваємося, що не ввійдемо в жорсткі обмеження – Кличко про локдаун у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко сподівається, що не буде необхідності вводити новий локдаун в столиці.

Джерело: Кличко в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується можливого входу Києва в локдаун, то ми сподіваємося, що ми не ввійдемо в жорсткі обмеження.

Але тим не менше, вивчаємо і готуємося до якогось розвитку подій".

Деталі: У той же час Кличко підкреслив, що все буде залежить від ходу вакцинації, а також від дотримання протиепідеміологічних норм.

Мер зазначив, що Київ показує кращі результати щодо вакцинації від коронавірусу порівняно з іншими містами.

Нагадаємо: У Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій 11 вересня перевищила граничний показник, встановлений для "зеленої" зони епідеміологічної небезпеки, у двох із них така тенденція зберігається три дні поспіль.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП