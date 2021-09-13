Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в столице.

Источник: Кличко в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается возможного входа Киева в локдаун, то мы надеемся, что мы не войдем в жесткие ограничения.

Но тем не менее, изучаем и готовимся к какому либо развитию событий".

Детали: В то же время, он подчеркнул, что все будет зависит от хода вакцинации, а также от соблюдения противоэпидемиологических норм.

Мэр отметил, что Киев показывает лучшие результаты по вакцинации от коронавируса по сравнению с другими городами.

Напомним: В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика уровня госпитализаций 11 сентября превысила предельный показатель, установленный для "зеленой" зоны эпидемиологической опасности, в двух из них такая тенденция сохраняется три дня подряд.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП