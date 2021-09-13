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Пожежа на півдні Іспанії: 2 500 евакуйованих осіб, майже 7 тисяч га знищеного лісу

Понеділок, 13 вересня 2021, 01:05
Фото: СТ

На півдні Іспанії масштабна пожежа знищила майже 7 000 гектарів лісу і спричинила евакуацію близько 2 500 жителів. У неділю до гасіння пожежі приєдналися військові.

Джерело: АР

Деталі: Місцева влада регіону Андалусії у неділю запобіжно евакуювала майже 1500 жителів із двох міст і чотирьох сіл. Понад тисячу осіб евакуювали до вихідних з районів навколо курортного міста Естепона, популярного серед туристів.

Бригада рятувальників вирушила з військової бази Морон на півдні Іспанії, щоб приєднатися до понад 300 пожежників, які борються з полум'ям.

Крім того, у четвер під час гасіння пожежі загинув 44-річний пожежник.

А влада заявила, що має докази підпалу і проводить розслідування.

За даними Міністерства екології, в Іспанії за перші вісім місяців року вигоріло понад 75 000 гектарів лісів та чагарників.

Кліматологи стверджують, що зміна клімату внаслідок спалювання вугілля, нафти та природного газу спричиняє більш екстремальні події, такі як спека, посуха, лісові пожежі, повені та бурі.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на півдні Іспанії в районі міст Малага та Естепоне загинув пожежник, вогонь знищив близько 3600 гектарів території.

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Теми: Іспаніяпожежа
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