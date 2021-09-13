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Пожар на юге Испании: 2 500 эвакуированных человек, почти 7 тысяч га уничтоженного леса

Понедельник, 13 сентября 2021, 01:05
Фото: СТ

На юге Испании масштабный пожар уничтожил почти 7 тысяч гектаров леса и вызвал эвакуацию около 2500 жителей. В воскресенье к тушению пожара присоединились военные.

Источник: АР

Детали: Местные власти региона Андалусии в воскресенье эвакуировали почти 1500 жителей из двух городов и четырех сел. Более тысячи человек эвакуированы до выходных из районов возле курортного города Эстепона, популярного среди туристов.

Бригада спасателей отправилась с военной базы Морон на юге Испании, чтобы присоединиться к более 300 пожарным, которые борются с пламенем.

Кроме того, в четверг во время тушения погиб 44-летний пожарный.

А власть заявила, что имеет доказательства поджога и проводит расследование.

По данным Министерства экологии, в Испании за первые восемь месяцев года выгорело более 75 000 гектаров лесов и кустарников.

Климатологи утверждают, что изменение климата в результате сжигания угля, нефти и природного газа приводит к более экстремальным событиям, таким как жара, засуха, лесные пожары, наводнения и бури.

Предыстория:

  • Как сообщалось, в результате пожара на юге Испании в районе городов Малага и Эстепона погиб пожарный, огонь уничтожил около 3600 гектаров территории.

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Темы: Испанияпожар
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