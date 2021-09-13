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Північна Корея успішно випробувала нові крилаті ракети дальнього радіусу

Понеділок, 13 вересня 2021, 01:58
Північна Корея успішно випробувала нові крилаті ракети дальнього радіусу
Фото: tengrinews

Північна Корея провела успішні випробування крилатих ракет дії дальнього радіусу на тлі тривалого протистояння з США щодо денуклеаризації.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї та офіційне північнокорейське агентство KCNA

Деталі: Ракети пролетіли 1 500 км (930 миль) і впали в територіальні води країни під час випробувань, що проходили в суботу та неділю.

Розробка ракет надає "стратегічне значення, яке є ще одним ефективним засобом більш надійної гарантії безпеки нашої держави та жорсткого стримування військових маневрів ворожих сил", – йдеться в повідомленні KCNA.

Північна Корея давно звинувачує США та Південну Корею у "ворожій політиці" щодо Пхеньяну.

Переговори, спрямовані на скасування ядерних і балістичних ракет Північної програми в обмін на послаблення санкцій США, зупинені з 2019 року.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, адміністрація президента Джо Байдена проявляє обережність у публічному описі свого ставлення до Північної Кореї, заявляючи, що проводить всеосяжний огляд політики після безпрецедентної взаємодії експрезидента Дональда Трампа з Кім Чен Ином.
  • У середі березня стало відомо, що США вже місяць намагається "через різні канали" зв’язатися з представниками Північної Кореї, але наразі відповіді немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Південна Корея
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