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Северная Корея успешно испытала новые крылатые ракеты дальнего радиуса

Понедельник, 13 сентября 2021, 01:58

Северная Корея провела успешные испытания крылатых ракет действия дальнего радиуса на фоне длительного противостояния с США по денуклеаризации.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи и официальное северокорейское агентство KCNA

Детали: Ракеты пролетели 1500 км (930 миль) и упали в территориальные воды страны во время испытаний, проходивших в субботу и воскресенье.

Разработка ракет предоставляет "стратегическое значение, которое является еще одним эффективным средством более надежной гарантии безопасности нашего государства и жесткого сдерживания военных маневров враждебных сил", - говорится в сообщении KCNA.

Северная Корея давно обвиняет США и Южную Корею во "враждебной политике" в отношении Пхеньяна.

Переговоры, направленные на отмену ядерных и баллистических ракет Северной программы в обмен на ослабление санкций США, остановлены с 2019 года.

Предыстория:

  • Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия экс-президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.
  • В среде марта стало известно, что США уже месяц пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

Темы: Южная Корея
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