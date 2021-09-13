"Теоретично можлива" – Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що політична інтеграція Росії та Білорусі теоретично можлива, але зараз про неї не йдеться.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ, цитує ТАСС

Пряма мова: "На даний момент про політичну інтеграцію мови не йде. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн".

"Зараз ми зацікавлені в тому, і обидві країни будуть у вигоді, якщо ми реалізуємо 28 програм. Поки більше нічого не потрібно".

"Тому очікування того, що хтось дістане якогось кролика за вуха з капелюха, абсолютно безпідставні. І президенти дуже і дуже дохідливо це пояснили під час пресконференції".

Деталі: Пєсков зазначив, що політичну інтеграцію "зараз ніхто не готує, тому що це зовсім інший рівень інтеграції", до якого країни поки не готові.

"Тому нічого під сукном немає", – запевнив представник Кремля.

Нагадаємо: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про перспективу запровадження єдиної валюти між Росією і Білоруссю мови поки не йде.