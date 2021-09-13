Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Теоретично можлива" – Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі

Понеділок, 13 вересня 2021, 02:47
Теоретично можлива – Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі
Фото з відкритих джерел

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що політична інтеграція Росії та Білорусі теоретично можлива, але зараз про неї не йдеться.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ, цитує ТАСС

Пряма мова: "На даний момент про політичну інтеграцію мови не йде. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн".

"Зараз ми зацікавлені в тому, і обидві країни будуть у вигоді, якщо ми реалізуємо 28 програм. Поки більше нічого не потрібно".

"Тому очікування того, що хтось дістане якогось кролика за вуха з капелюха, абсолютно безпідставні. І президенти дуже і дуже дохідливо це пояснили під час пресконференції".

Деталі: Пєсков зазначив, що політичну інтеграцію "зараз ніхто не готує, тому що це зовсім інший рівень інтеграції", до якого країни поки не готові.

"Тому нічого під сукном немає", – запевнив представник Кремля.

Нагадаємо: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про перспективу запровадження єдиної валюти між Росією і Білоруссю мови поки не йде. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Росія
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: