"Теоретически возможна" – Песков об интеграции России и Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, но сейчас о ней речь не идет.

Источник: Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, цитирует ТАСС

Прямая речь: "В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран".

"Сейчас мы заинтересованы в том, и обе страны будут в выгоде, если мы реализуем 28 программ. Пока больше ничего не нужно".

"Поэтому ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны. И президенты весьма и весьма доходчиво это объяснили во время пресс-конференции".

Детали: Песков отметил, что политическую интеграцию "сейчас никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции", к которому страны пока не готовы.

"Поэтому ничего под сукном нет", – заверил представитель Кремля.

Напомним: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о перспективе введения единой валюты между Россией и Беларусью речи пока не идет.