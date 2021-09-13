Агента ФСБ РФ засудили на Житомирщині до 8 років тюрми

22-річному жителю Житомирської області винесли вирок за співпрацю із ФСБ Російської Федерації – 8 років позбавлення волі.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області до 8 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року.

Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними досудового розслідування, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону".

Деталі: Виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області;

підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО.

Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

З часу затримання і дотепер зловмисник постійно перебував під вартою.

Передісторія: