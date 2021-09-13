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Агента ФСБ РФ осудили в Житомирской области на 8 лет тюрьмы

Понедельник, 13 сентября 2021, 03:47
Агента ФСБ РФ осудили в Житомирской области на 8 лет тюрьмы
Фото: СБУ

22-летнему жителю Житомирской области вынесли приговор за сотрудничество с ФСБ Российской Федерации – 8 лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Приговором Бердичевского горрайонного суда Житомирской области к 8 годам лишения свободы приговорен агент ФСБ РФ, задержанный сотрудниками контрразведки СБУ в апреле этого года.

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частях региона".

Детали: Выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области;

подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО.

В частности, речь идет о местах их обитания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Предыстория:

  • Контрразведчики Службы безопасности задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области - местного жителя, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьсудСБУФСБ
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